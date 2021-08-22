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Николай Голдобин подвёл итоги матча с «Салаватом» на предсезонном турнире в Казани

Николай Голдобин подвёл итоги матча с «Салаватом» на предсезонном турнире в Казани
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин подвёл итоги матча за третье место на предсезонном турнире в Казани с «Салаватом Юлаевым» (3:2).

«Волевая победа – неплохо начали, потом сдали. Но с третьим местом нас. Наша тройка не могла забить 5 на 5, создавали много моментов, но шайба не шла в ворота. Сегодня удалось забросить, надеюсь, прорвало. Майе говорит, что хорошо себя чувствует, трудоспособный парень. Он идёт в борьбу, выигрывает шайбу для нас. Чувствую, что у нас есть «химия». Надеюсь, если нас не разобьют, будем дальше играть вместе», – цитирует Голдобина официальный сайт КХЛ.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября. В пером матче сезона «Магнитка» встретится с «Автомобилистом» 3 сентября.

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