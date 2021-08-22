Леонтьев: про матчи с «Куньлунем» надо быстрее забыть. 2 сентября будет другой хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги двух домашних матчей с «Куньлунем» (5:2, 7:1) и ответил на вопросы журналистов.



«Несмотря на результаты этих двух матчей, нам противостоял серьёзный соперник, у которого были хорошие моменты, неплохое большинство. Поэтому не надо думать, что мы имели подавляющее преимущество. Да, мы хорошо провели оба матча — целеустремлённо, результативно, хорошо отыграли в обороне, в меньшинстве неплохо защищались.



Про эти матчи надо забыть как можно быстрее. 2 сентября, когда в рамках чемпионата вновь будем играть с этой командой, там будет совершенно другой хоккей, и уже за очки. Мы это прекрасно понимаем. Но, тем не менее, подчеркну, в обеих играх ребята сражались достойно. Понравился общий настрой, даже в таком экспериментальном составе.



У соперника сегодня не играли две пятёрки из основного состава, у нас одна пятёрка, которой дали отдохнуть. Понятно, что в этих играх мы проверяем свой ближайший резерв. Соответственно, даём нашим ведущим игрокам, лидерам передышку. Это нормальное явление в предсезонный период.



Насколько на данный момент команда готова к старту чемпионата? Тяжело сказать. Мы выводим команду на пик своей формы к началу чемпионата. Наверное, можно сказать, что мы близки к своему оптимальному состоянию. А так, время всё покажет.



В последнем контрольном матче в Казани с «Ак Барсом» мы выставим тот состав, с которым потом и начнём чемпионат», — приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».