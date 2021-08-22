Линдхольм — о 3:0 со СКА: не забиваю красивые голы, но каждая шайба радует

Нападающий «Ак Барса» Пер Линдхольм подвёл итоги финала Кубка чемпионов со СКА (3:0) и рассказал о взаимопонимании с партнёрами и адаптации к КХЛ.
«Мы хорошо играли от начала матча и до конца, контролировали всю игру. И чувствовали себя свежо, несмотря на четвёртый матч за пять дней.
Заброшенная шайба? Отлично сыграл Николай Коваленко, я пытался затащить шайбу подальше в зону, отдал передачу, а он здорово вернул на пятак. Я как-то завёл шайбу в ворота через вратаря, здорово, что зашла. Не забиваю красивые голы, но каждая шайба радует.
Мы сыграли с хорошими командами, думаю, они все будут в верхней части таблицы по итогам сезона. Полезно провести такие матчи перед сезоном, мы играли не в лучший свой хоккей, но качественно работали, потому приятно завершить турнир победой.
Удалось ли найти «химию» в звене? Да, считаю, что Коваленко и Воронков — отличные игроки, они стараются играть на всей площади льда, упорно работают. Сегодня у нас были хорошие моменты, могли забить 2-3 раза, но хватило и одной шайбы, я доволен. При этом у нас есть глубина состава в нападении, потому не так важно, с кем именно выходишь на лёд, все умеют хорошо играть.
Нападающий Михаил Глухов два матча сыграл в защите? Я тоже мог бы, конечно, но надеюсь, что весь сезон проведу в нападении. Я удивлюсь, если меня поставят в оборону. Но Глух — молодец, он очень помог команде, отлично отработал эти две игры. Для меня стало сюрпризом его появление в составе на позиции защитника, было интересно посмотреть на такой опыт. Миша — отличный парень, мы все рады за него, он здорово сыграл.
Я отлично себя чувствую, думаю, уже могу сделать на льду больше, чем в начале предсезонки. В КХЛ очень много нового для меня, причём и на льду, и вне льда — другие тренировки, упражнения, другая тактика команды и соперников. И в Швеции, и в Северной Америке было не так. И мне, и Стивену Кемпферу, и Джордану Уилу понадобится время, чтобы полностью адаптироваться. Но, думаю, через месяц или два мы сможем увереннее отвечать на этот вопрос», — приводит слова Линдхольма пресс-служба «Ак Барса».
- 22 августа 2021
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