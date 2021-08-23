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Флёри: я уже не так быстр, как 20 лет назад, но опыт всех сезонов научил лучше читать игру

Флёри: я уже не так быстр, как 20 лет назад, но опыт всех сезонов научил лучше читать игру
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Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри прокомментировал изменения в своей игре по ходу карьеры.

«Я кое-что поменял в своей игре, но не слишком многое. Возможно, я уже не так быстр, как 20 лет назад, но думаю, что опыт всех этих сезонов, матчей и тренировок научили меня лучше читать игру.

К тому же у «Вегаса» была команда с очень сильной обороной, защитники блокировали множество бросков, благодаря чему и я хорошо выглядел», – приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

Напомним, сразу после обмена в «Чикаго» Флёри взял паузу, после которой сообщил клубу о решении продолжить карьеру и выступать за «Блэкхоукс».

В прошедшем сезоне НХЛ Флёри получил «Везину Трофи» – приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ. 36-летний вратарь сыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на счету голкипера одна сухая встреча из 16.

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