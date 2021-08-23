Д. Бут: новости о моём уходе из «Локомотива» — фейк. Не вижу смысла сейчас что-то менять

16-летний нападающий системы «Локомотива» Даниил Бут рассказал о слухах об уходе из клуба, Кубке Глинки/Гретцки и ожиданиях от первого сезона в МХЛ.



«Не знаю, откуда появились слухи о моём отъезде. Утром открыл «Инстаграм» – а там вся лента только об этом! Было смешно, потому что я не вёл никаких переговоров на эту тему. В клубе никто не удивился – все быстро поняли, что это фейк. У меня в тот день была тренировка, перед ней тренеры уточнили, правда ли это – и больше вопрос не поднимался. Эти слухи привлекли дополнительное внимание, но на мне и моей работе это никак не сказалось.



Не вижу смысла сейчас что-то менять. Я прошёл школу «Локомотива», меня тут всё устраивает: есть вертикаль, есть где получать игровую практику. Я остаюсь в России.



Мичков сказал, что в «Локомотиве» игроков «маринуют»? Я не считаю так, поэтому я тут. В системе клуба с этого сезона сразу две молодёжные команды, выступающие в МХЛ, – есть где играть и развиваться.



Лестно, что сравнивают с Мичковым? Это приятно. Думаю, у нас есть общие черты, например, мы оба всегда нацелены на гол. Работать с ним в сборной было интересно.



Был рад шансу себя показать на Кубке Глинки/Гретцки. В команде было всего пять хоккеистов 2005 года рождения, нам было немного тяжелее, чем остальным: мы ещё не играли в МХЛ – а это важно. Так что пришлось привыкать к более высоким скоростям и новому для нас уровню силовой борьбы.



Есть объяснения высокой результативности? Просто у нас есть Матвей Мичков. Не стал бы списывать крупный счёт на «ковидный» сезон: не чувствовалось, что соперники растренированы, или без практики. Просто мы были лучше, все парни выкладывались.



Чувствую, что выхожу на новый уровень. Есть осознание, что дебют в МХЛ – особенный шаг в моей карьере. Требования очень высокие, чувствуется профессиональный уровень: тут плотнее силовая борьба, очень быстро всё. И, конечно, очень нравится играть на новых больших аренах и при таком внимании болельщиков!» — приводит слова Бута-младшего сайт МХЛ.