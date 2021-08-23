ИИХФ планирует провести в 2022 году ещё один женский чемпионат мира
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) планирует провести в 2022 году чемпионат мира по хоккею среди женских сборных, сообщает Sportsnet.
Ранее женский чемпионат мира не проводился в один год с Олимпийскими играми. Место проведения турнира, который состоится в августе, будет объявлено позже.
Напомним, в 2020 году чемпионат мира не проходил из-за пандемии коронавируса. Он должен был пройти с 6 по 16 мая в канадских Галифаксе и Труро, однако из-за эпидемиологической ситуации власти провинции Новая Шотландия заявили, что турнир не состоится. В апреле 2021 года Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) принял решение провести чемпионат мира в августе, позже было объявлено, что турнир примет Калгари.
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