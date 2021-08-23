Россия установила рекорд на чемпионате мира — наши почти полматча не пропускали от Канады!

Женская сборная России по хоккею стартовала с победы над Швейцарией на ЖЧМ-2021, однако уже через сутки нашим девушкам предстояло выйти на лёд против Канады. «Кленовые листья» вместе с США пока находятся на недосягаемом для остальных женских национальных команд уровне, однако наставник россиян Евгений Бобарико после победы над швейцарками призывал своих подопечных верить в свои силы.

Несмотря на то, что Канада в женском хоккее — это пока другая планета, российские девушки почти полматча давали надежду на сенсацию. 27 минут игрового времени держался счёт 0:0, и это рекорд — так долго наша команда ещё никогда не сдерживала нападение канадок.

Евгений Бобарико Главный тренер женской сборной России по хоккею «Первые 25 минут показывали хороший хоккей, старались отвечать своими атаками на атаки соперника. Во втором периоде сборная Канады добавила, они очень хорошо использовали смены, мы не могли выйти. Пропустили первых два гола на быстрых контрактах после неточного паса. Будем исправлять эту ошибку. В третьем периоде сборная Канады очень быстро убежала в атаку и стала много действовать в нашей зоне. Нам не хватило концентрации и свежести. В третьем периоде в перерыве пришлось изменить сочетания. Считаем, что этим немного улучшили игру».



Но чуда не произошло. На 28-й минуте в расстановке «4 на 4» Сара Филлье распечатала ворота Надежды Морозовой, после чего Канада забила ещё два быстрых гола. Штаб Бобарико заменил Морозову на Анну Пругову, и этот шаг, вероятно, помог россиянкам встряхнуться и не пропустить полную авоську. Достижения первой половины матча не были обесценены.

Ольга Сосина Нападающий женской сборной России по хоккею «Сокращается отставание России от топ-сборных? Соглашусь, что есть продвижение. Если вспомнить предыдущие чемпионаты мира, у нас не было столько атак, столько моментов, сколько мы сейчас создаём. Но реализация всё так же хромает».

В третьем периоде канадки организовали ещё две шайбы, однако на флажке основного времени наши хоккеистки смогли уйти от неприятного счёта 0:5. Шайбу престижа за секунду (!) до сирены забросила капитан сборной России Ольга Сосина. И достаточно эмоционально отпраздновала этот ничего не решающий гол.

Права на видео принадлежат IIHF. Видео можно посмотреть в официальной группе ЖХЛ «Вконтакте».

1:5 — вполне себе достойное поражение сборной России, учитывая ход всей игры. При этом понятно, что рано обольщаться и всерьёз говорить о том, что уровень нашего женского хоккея подтягивается к топ-сборным. Канада владела инициативой весь матч, нанесла по российским воротам фантастические 62 броска, при этом наши хоккеистки лишь 7 раз потревожили Энн-Рене Дебьен.

Нашим девушкам в битве с командами такого уровня не хватает спортивной наглости, физической мощи, напористости, а иногда — банального мастерства. Но этот первый период, сыгранный с Канадой вничью — уже отличный показатель. От него нужно отталкиваться и, возможно, когда-нибудь женская сборная России сможет впервые в своей истории обыграть «кленовых листьев». Ведь большие достижения вырастают из маленьких побед.

Следующую же игру на ЖЧМ-2021 Россия проведёт 24 августа в 21:00 по московскому времени. Соперник — действующий чемпион мира сборная США.