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Квартальнов — игрокам: пацаны, ну без фанатизма, да. Ну с фанатизмом, но без фанатизма

Квартальнов — игрокам: пацаны, ну без фанатизма, да. Ну с фанатизмом, но без фанатизма
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов обратился к игрокам после победы в финальном матче ТАНЕКО Кубка чемпионов со СКА (3:0).

«Дмитрий Квартальнов учит правильно отдыхать», — подписал публикацию казанский клуб в инстаграм-аккаунте.

«Пацаны, ну без фанатизма, да. Ну с фанатизмом, но без фанатизма. Спасибо», — заявил Квартальнов.

Напомним, в составе «Ак Барса» забитыми шайбами в финале отметились Стивен Кемпфер, Пер Линдхольм и Кирилл Панюков.

В матче за третье место «Металлург» оказался сильнее «Салавата Юлаева» (3:2).

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги старует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Ак Барс» первый матч сыграет 2 сентября дома с «Йокеритом».

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