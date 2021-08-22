Квартальнов — игрокам: пацаны, ну без фанатизма, да. Ну с фанатизмом, но без фанатизма

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов обратился к игрокам после победы в финальном матче ТАНЕКО Кубка чемпионов со СКА (3:0).



«Дмитрий Квартальнов учит правильно отдыхать», — подписал публикацию казанский клуб в инстаграм-аккаунте.



«Пацаны, ну без фанатизма, да. Ну с фанатизмом, но без фанатизма. Спасибо», — заявил Квартальнов.

Напомним, в составе «Ак Барса» забитыми шайбами в финале отметились Стивен Кемпфер, Пер Линдхольм и Кирилл Панюков.



В матче за третье место «Металлург» оказался сильнее «Салавата Юлаева» (3:2).



Новый сезон Континентальной хоккейной лиги старует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Ак Барс» первый матч сыграет 2 сентября дома с «Йокеритом».