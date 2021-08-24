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Хартли: сейчас мы уделяем внимание тому, как наши игроки показывают авангардовский хоккей

Хартли: сейчас мы уделяем внимание тому, как наши игроки показывают авангардовский хоккей
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Торпедо» (2:3) на турнире имени Пучкова.

«Ребята из фарм-клуба провели хороший матч, хотя прилетели всего пару дней назад. Для них это отличный опыт, возможность проявить себя. Оба работали, хорошо катались, так что я доволен их игрой.

Сейчас мы не смотрим на другие команды. В нашей ситуации, с большим количеством новичков, мы уделяем внимание тому, как наши игроки понимают, что им нужно делать, как они показывают наш авангардовский хоккей.

У нас всё нормально. Впереди ещё три матча. Есть травмированные, четыре человека на олимпийской квалификации, в составе много ребят, которых не будет с нами на матче открытия сезона. Всё идёт хорошо.

Если честно, я никогда не видел три буллита за один период. Это часть игры, и это предсезонка — тут бывают самые разнообразные ошибки. Сказывается недостаток опыта и взаимопонимания в каждой команде. Именно для этого мы и проводим предсезонку — чтобы оценить подготовку хоккеистов, чтобы посмотреть на молодых и дать им возможность набраться опыта», — приводит слова Хартли официальный сайт омичей.

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