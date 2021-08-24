Хартли: сейчас мы уделяем внимание тому, как наши игроки показывают авангардовский хоккей

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Торпедо» (2:3) на турнире имени Пучкова.
«Ребята из фарм-клуба провели хороший матч, хотя прилетели всего пару дней назад. Для них это отличный опыт, возможность проявить себя. Оба работали, хорошо катались, так что я доволен их игрой.
Сейчас мы не смотрим на другие команды. В нашей ситуации, с большим количеством новичков, мы уделяем внимание тому, как наши игроки понимают, что им нужно делать, как они показывают наш авангардовский хоккей.
У нас всё нормально. Впереди ещё три матча. Есть травмированные, четыре человека на олимпийской квалификации, в составе много ребят, которых не будет с нами на матче открытия сезона. Всё идёт хорошо.
Если честно, я никогда не видел три буллита за один период. Это часть игры, и это предсезонка — тут бывают самые разнообразные ошибки. Сказывается недостаток опыта и взаимопонимания в каждой команде. Именно для этого мы и проводим предсезонку — чтобы оценить подготовку хоккеистов, чтобы посмотреть на молодых и дать им возможность набраться опыта», — приводит слова Хартли официальный сайт омичей.
- 24 августа 2021
-
21:01
-
20:55
-
20:48
-
20:21
-
19:57
-
19:20
-
19:01
-
18:40
-
18:30
-
17:59
-
17:37
-
17:16
-
16:57
-
16:32
-
15:55
-
15:38
-
15:26
-
15:11
-
14:40
-
14:24
-
13:38
-
13:05
-
12:35
-
11:55
-
11:27
-
10:51
-
10:28
-
09:50
-
09:19
-
08:43
-
08:27
- 23 августа 2021
-
23:50
-
23:33
-
23:14
-
22:57