Нападающий «Сибири» Никита Шашков получил серьёзную травму в матче с «Трактором»
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Нападающий «Сибири» Никита Шашков получил серьёзную травму в матче турнира имени Пучкова с «Трактором» и выбыл на долгий срок, сообщается на официальной странице новосибирского клуба в «Твиттере».
«Повреждение Никита Шашкова, оказалось серьёзным, как и выглядело: он выбыл ориентировочно на месяц. Будем верить в скорейшее восстановление нашего форварда! Шлём лучи поддержки», — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 24 августа, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» «Трактор» и «Сибирь» встречались в рамках турнира имени Пучкова. В этом матче хозяева турнира обыграли новосибирцев со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1). Победу челябинцам на 58-й минуте принёс Теэму Пулккинен, который оформил дубль.
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