СКА уверенно обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова. У Морозова — дубль, у Мичкова — гол

Сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» СКА и «Сочи» встречались в рамках турнира имени Пучкова. По итогам матча хозяева турнира обыграли сочинцев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

На 3-й минуте встречи форвард «Сочи» Павел Шэн, реализовав большинство, вывел гостей вперёд. На 18-й минуте Иван Морозов с передачи Захара Бардакова сравнял счёт. В середине второго игрового отрезка Иван Морозов оформил дубль. В конце встречи ещё по шайбе забросили Захар Бардаков и 16-летний Матвей Мичков.

Второй тур пройдёт завтра, 25 августа. «Авангард» сыграет с «Северсталью», начало встречи — в 15:00 мск. «Торпедо» проведёт встречу со СКА, стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.