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СКА уверенно обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова. У Морозова — дубль, у Мичкова — гол

СКА уверенно обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова. У Морозова — дубль, у Мичкова — гол
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Сегодня, 24 августа, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» СКА и «Сочи» встречались в рамках турнира имени Пучкова. По итогам матча хозяева турнира обыграли сочинцев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
24 августа 2021, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
0:1 Шэн (Глотов, Вихарев) – 02:28' (5x4)   1:1 Морозов (Бардаков) – 17:46' (5x5)   2:1 Морозов (Каменев, Стрёмвалль) – 29:05' (5x4)   3:1 Бардаков (Галенюк) – 54:52' (5x5)   4:1 Мичков (Бринкман) – 59:09' (5x5)

На 3-й минуте встречи форвард «Сочи» Павел Шэн, реализовав большинство, вывел гостей вперёд. На 18-й минуте Иван Морозов с передачи Захара Бардакова сравнял счёт. В середине второго игрового отрезка Иван Морозов оформил дубль. В конце встречи ещё по шайбе забросили Захар Бардаков и 16-летний Матвей Мичков.

Второй тур пройдёт завтра, 25 августа. «Авангард» сыграет с «Северсталью», начало встречи — в 15:00 мск. «Торпедо» проведёт встречу со СКА, стартовый свисток — в 19:30 по московскому времени.

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