Нападающий Обидин продолжит карьеру в «Адмирале»
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Нападающий Андрей Обидин, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, не принял квалификационное предложение «Автомобилиста» и в сезоне-2021/2022 будет выступать в составе «Адмирала», сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.
Обидин дебютировал в системе «Автомобилиста» в сезоне-2013/2014, когда провёл 58 матчей за «Авто» в МХЛ. В сезоне-2016/17 молодой нападающий впервые сыграл за основной состав в Континентальной хоккейной лиге и, начиная с 2017 года, стал регулярно выходить на лёд в КХЛ.
Всего у нападающего 169 матчей в КХЛ и 33 (17+16) балла за результативность.
В прошедшем сезоне Обидин провёл за «Автомобилист» 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал шесть очков (5+1). В плей-офф на его счету три встречи.
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