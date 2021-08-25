КХЛ направила письмо Чернышенко с просьбой помочь в ситуации с посещаемостью матчей

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с допуском зрителей на матчи в новом сезоне КХЛ.
«Где-то разрешён проход зрителей, где-то без зрителей, где-то разрешены 500 зрителей, включая игроков, что нас не устраивает.
Удивляет ли меня ситуация, что на Кубок мэра Москвы можно пропустить 3 тысячи зрителей, тогда как на матчи КХЛ в Москве только 500 человек? Конечно, удивляет, ведь у нас есть распоряжение, где прописано 500 человек, но мы работаем с региональными властями, направили письмо, в том числе Дмитрию Чернышенко, чтобы помочь принять правильное решение.
Для нас примеры – какие-то ночные клубы, дискотеки, куда забиваются люди по 2-3 тысячи. В процессе работы к началу чемпионата получим решение.
Тут надо работать со всеми регионами, потому что везде своя ситуация, и решение принимают региональные власти», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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