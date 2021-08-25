«Кто вообще распускает слухи про Капризова? Мы понимаем, что это нереально»

Сегодня президент Континентальной лиги Алексей Морозов пообщался с журналистами в преддверии старта сезона-2021/2022 и ответил на интересующие прессу вопросы. Затрагивалась в том числе тема возможного возвращения в КХЛ форварда Кирилла Капризова.

Про возможность выведения звёздных игроков из-под потолка зарплат

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о том, что Континентальная хоккейная лига не рассматривает выведение звёздных игроков из-под потолка зарплат.

«А у вас есть претенденты? Назовите мне игроков, которые готовы будут приехать в КХЛ. В прошлом сезоне приехал Ковальчук, и для этого не надо было повышать потолок зарплат. Он приехал и выиграл Кубок Гагарина. Нет, на данный момент мы не рассматриваем такого варианта».

Про письмо Чернышенко

Также Морозов прокомментировал ситуацию с допуском зрителей на матчи в новом сезоне КХЛ.

«Где-то разрешён проход зрителей, где-то без зрителей, где-то разрешены 500 зрителей, включая игроков, что нас не устраивает.

Удивляет ли меня ситуация, что на Кубок мэра Москвы можно пропустить 3 тыс. зрителей, тогда как на матчи КХЛ в Москве — только 500 человек? Конечно, удивляет, ведь у нас есть распоряжение, где прописано 500 человек, но мы работаем с региональными властями, направили письмо, в том числе Дмитрию Чернышенко (бывший президент КХЛ, а ныне вице-премьер РФ. – Прим. «Чемпионата»), чтобы помочь принять правильное решение. Для нас примеры — какие-то ночные клубы, дискотеки, куда забиваются люди по 2-3 тыс. В процессе работы к началу чемпионата получим решение.

Тут надо работать со всеми регионами, потому что везде своя ситуация и решение принимают региональные власти».

Дмитрий Чернышенко Фото: «Чемпионат»

Про лимит на легионеров

Спросили у Морозова и про лимит на легионеров, отмена которого сейчас активно обсуждается в футболе.

«Мы проанализировали ситуацию, посмотрели, кто приезжает к нам из легионеров. У нас нет такого наплыва легионеров, которые не показывали бы результат. Мы считаем, что у нас сейчас сбалансированное количество легионеров: они помогают командам, молодым игрокам, также есть место для российских игроков, прошедших Молодёжную и Высшую хоккейные лиги. Поэтому пока мы стоим на том, что пять легионеров в заявке на матч — это оптимально.

Клубы не говорят против, их устраивает нынешнее число, пять — это нормально. Один из клубов интересовался, возможно ли увеличить лимит на матчи с «Барысом» и «Йокеритом», так как для них нет лимита на легионеров. Но мы решили ограничиться пятью, чтобы не делать салат — на один матч одно количество, на другой — другое».

Про «Адмирал»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации с «Адмиралом».

«Хорошо, что было принято решение совета директоров о погашении долгов перед игроками за предыдущие сезоны. На данный момент остались четыре игрока и один тренер, с которыми рассчитались лишь наполовину. Перед остальными хоккеистами, которые обращались в суд, клуб рассчитался. Надеемся, что команда будет соответствовать уровню. На мой взгляд, главная проблема «Адмирала» сейчас — это именно спортивная составляющая».

Про вакцинацию

Алексей Морозов затронул и тему вакцинации от ковида, столь актуальную на сегодняшний день.

«Мы работаем и по перелётам, остаётся похожая ситуация с финнами, Ригой и Казахстаном — игроки должны за три дня стать тесты, предоставить справку о вакцинации или об антителах. Есть гостиницы, где будет организовано проживание, чтобы клубы никуда не выходили, а также отдельное питание, автобус, сразу после игры команды будут улетать. Правительство Финляндии всё-таки разрешило проводить матчи, поэтому будем смотреть. У нас хорошая статистика по вакцинации — 70% игроков и сотрудников вакцинированы, поэтому, думаю, это поможет снизить риски».

Про проведение выставочного матча в ОАЭ

Морозов пояснил ситуацию с проведением выставочного матча КХЛ в ОАЭ.

«В этом году планировались выставочные матчи, как и в том. Две страны уже отпали — Германия и Венгрия, были интересы у этих стран. Единственный вариант остался — планируем проведение матча в ОАЭ, мы ведём переговоры, но официальных бумаг пока не подписано, поэтому нет ни дат, ни команд. Планируем принять решение к концу сентября, тогда и расскажем всё.

Там есть стадион в Дубае, есть стадион в Абу-Даби, есть технологии. Теоретически всё возможно, но должны быть условия, мы смотрим, это интересный для нас рынок. Конечно, у нас есть перечень требований, регламент, который мы будем проверять. Пока мы хотим привезти туда КХЛ, хотим, чтобы люди увидели, что такое КХЛ».

Про неготовность «Югры» к возвращению в КХЛ

Президент лиги отметил, что чемпион ВХЛ «Югра» не готова к участию розыгрыша Кубка Гагарина и возвращению в топ-лигу в финансовом плане.

«В стратегии КХЛ прописано, что 24 клуба в участниках — это оптимальный вариант. Конечно, мы смотрим в разные стороны, в том числе на увеличение команд с Запада, но мы общаемся и с российскими клубами, которые готовы и имеют желание вступить в лигу. Но, к сожалению, пока таких нет. Мы общались с «Югрой», которая стала чемпионом Высшей лиги. Все предпосылки, чтобы хоккей вернулся в регион. Болельщики пошли, есть результаты. Но у нас пол зарплат постепенно поднимается, увеличивается. Финансово они пока не готовы к тому, чтобы участвовать в чемпионате КХЛ. Мы на связи со всеми, общаемся с зарубежными командами. С пандемией это тяжелее делать».

Про Капризова и разговор с Овечкиным

И, конечно, не обошли стороной тему Кирилла Капризова и его возможного возвращения в КХЛ. Морозов прокомментировал эти слухи.

«Кто вообще распускает эти слухи и кто в них верит? Вот из вас кто-нибудь верит, что Капризов вернётся? Нет. И из нас тоже. И мы прекрасно понимаем, что это нереально. Это игра агента, он скидывает свои карты для того, чтобы его подписать выгодно там. Все это прекрасно понимают. Я недавно разговаривал с Сашей Овечкиным, и он спрашивал, будет ли лига рассматривать увеличение потолка зарплат? Я ему объяснил, что сейчас вообще другая тенденция. Я ответил, что у нас есть четыре первых места. Если ты приезжаешь за результатом, то можешь получить хороший бонус. А он даже не знал об этом. Мы специально сделали так, что кто хорошо играет и проявляет себя, может заработать хорошие деньги».

Про телевизионные контракты

КХЛ подписала телевизионные контракты с двумя американскими вещателями.

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов тоже не остался в стороне и рассказал про интересные вещи, связанные с показом матчей лиги.

«Да, мы подписали два контракта с вещателями в Америке. Один — это ESPN+, часть матчей будет транслироваться там. Часть матчей будет показана на Portable.TV».