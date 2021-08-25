КХЛ подписала телевизионные контракты с двумя американскими вещателями

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал о том, что Континентальная хоккейная лига подписала контракт с двумя американскими вещателями.
«Да, мы подписали два контракта с вещателями в Америке. Один – это ESPN+, часть матчей будет транслироваться там. Часть матчей будет показана на Portable.TV», – передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ранее сообщалось о ребрендинге каналов КХЛ ТВ. С нового сезона оба канала будут показывать матчи в формате высокой чёткости (HD). Кроме того, один из каналов будет переименован в КХЛ Prime.
Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.
Действующий победитель турнира – «Авангард», обыгравший ЦСКА в финале Кубка Гагарина – 2021.
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