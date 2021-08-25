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Президент КХЛ: из вас кто-нибудь верит, что Капризов вернётся? Нет. И из нас тоже

Президент КХЛ: из вас кто-нибудь верит, что Капризов вернётся? Нет. И из нас тоже
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с возможным возвращением Кирилла Капризова в КХЛ.

«Кто вообще распускает эти слухи и кто в них верит? Вот из вас кто-нибудь верит, что Капризов вернётся? Нет. И из нас тоже. И мы прекрасно понимаем, что это нереально. Это игра агента, он скидывает свои карты для того, чтобы его подписать выгодно там. Все это прекрасно понимают.

Я недавно разговаривал с Сашей Овечкиным, и он спрашивал, будет ли лига рассматривать увеличение потолка зарплат? Я ему объяснил, что сейчас вообще другая тенденция и ответил, что у нас есть четыре первых места. Если ты приезжаешь за результатом, то можешь получить хороший бонус. А он даже не знал об этом. Мы специально сделали так, что кто хорошо играет и проявляет себя, может заработать хорошие деньги», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Кто вообще распускает слухи про Капризова? Мы понимаем, что это нереально» «Кто вообще распускает слухи про Капризова? Мы понимаем, что это нереально»
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