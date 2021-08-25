Главный тренер «Спартака»: Квартальнову попало в роговицу, его отвезут в больницу

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги матча с «Витязем (2:1).
«Игра понравилась. Достойный соперник был. Много ошибок допустили, но в то же время у нас было много хороших моментов. Что-то возьмём в следующую встречу.
Команда не реализовала четыре минуты большинства в конце? Сейчас это не напрягает. Турнир предсезонный, поэтому мы пробуем всё. У ребят что-то пока не получается, поэтому искать крайних не будем. Наоборот, мы даём им больше времени в большинстве, чтобы ребята наигрывались, чтобы большинство работало на сто процентов.
Что касается Данилы Квартальнова, то ему попало в роговицу. Его отвезут в больницу и проверят, насколько всё серьёзно. Чуть позже мы будем знать, что с ним.
Команда не реализовала четыре минуты большинства в конце? Сейчас это не напрягает. Турнир предсезонный, поэтому мы пробуем всё. У ребят что-то пока не получается, поэтому искать крайних не будем. Наоборот, мы даём им больше времени в большинстве, чтобы ребята наигрывались, чтобы большинство работало на сто процентов», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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