Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Спартака»: Квартальнову попало в роговицу, его отвезут в больницу

Главный тренер «Спартака»: Квартальнову попало в роговицу, его отвезут в больницу
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов подвёл итоги матча с «Витязем (2:1).

«Игра понравилась. Достойный соперник был. Много ошибок допустили, но в то же время у нас было много хороших моментов. Что-то возьмём в следующую встречу.

Команда не реализовала четыре минуты большинства в конце? Сейчас это не напрягает. Турнир предсезонный, поэтому мы пробуем всё. У ребят что-то пока не получается, поэтому искать крайних не будем. Наоборот, мы даём им больше времени в большинстве, чтобы ребята наигрывались, чтобы большинство работало на сто процентов.

Что касается Данилы Квартальнова, то ему попало в роговицу. Его отвезут в больницу и проверят, насколько всё серьёзно. Чуть позже мы будем знать, что с ним.

Команда не реализовала четыре минуты большинства в конце? Сейчас это не напрягает. Турнир предсезонный, поэтому мы пробуем всё. У ребят что-то пока не получается, поэтому искать крайних не будем. Наоборот, мы даём им больше времени в большинстве, чтобы ребята наигрывались, чтобы большинство работало на сто процентов», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новость по теме
«Спартак» стартовал на Кубке мэра Москвы с победы в матче с «Витязем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021