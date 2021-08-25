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«Спартак» стартовал на Кубке мэра Москвы с победы в матче с «Витязем»

«Спартак» стартовал на Кубке мэра Москвы с победы в матче с «Витязем»
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Сегодня, 25 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» «Спартак» и «Витязь» встречались в рамках Кубка мэра Москвы. В этом матче москвичи обыграли подольскую команду со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Кубок мэра Москвы. Кубок мэра Москвы
25 августа 2021, среда. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Спартак
Москва
0:1 Никишин (Шашков, Кугрышев) – 08:32' (5x5)   1:1 Малыхин (Антипин, Воеводин) – 25:26' (5x5)   1:2 Никишин (Шашков, Кугрышев) – 48:32' (5x5)

На 9-й минуте Александр Никишин вывел красно-белых вперёд. Очки за результативные передачи заработали Глеб Шашков и Дмитрий Кугрышев. На 26-й минуте встречи Фёдор Малыхин сравнял счёт. На 48-й минуте Александр Никишин оформил дубль.

В параллельном матче сегодня сыграют ЦСКА и московское «Динамо». Старт — в 18:00.

Второй тур стартует завтра, 26 августа. «Спартак» сыграет с «Куньлунем», начало встречи — в 18:00 мск. «Витязь» 27 августа проведёт встречу с китайской командой, стартовый свисток — в 14:00 по московскому времени.

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