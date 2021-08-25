Московское «Динамо» покинуло два форварда
Поделиться
Два игрока системы московского «Динамо» покинули расположение своих команд, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
По инициативе клуба расторгнут контракт с нападающим Вячеславом Кулёминым. В составе бело-голубых Кулёмин провёл три сезона. Российский нападающий принял участие в 129 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 18 шайб и отдал 11 результативных передач, суммарно набрав 29 очков.
Кроме того, москвичи произвели обмен с хоккейным клубом «Сочи». «Динамо» получило права на 23-летнего шведского центрфорварда Оскара Стеена. В обратном направлении последовал нападающий Александр Жабреев, подписавший контракт с клубом в это межсезонье.
Комментарии
- 25 августа 2021
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:40
-
16:10
-
14:57
-
12:35
-
11:53
-
11:44
-
11:42
-
11:26
-
11:18
-
11:14
-
11:11
-
11:08
-
11:02
-
10:56
-
10:42
-
10:14
-
09:28
-
09:07
-
08:50
-
08:30
-
08:17
-
03:26
- 24 августа 2021
-
23:58
-
23:52
-
23:46
-
23:36
-
23:23
Партнерский контент