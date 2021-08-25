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Московское «Динамо» покинуло два форварда

Московское «Динамо» покинуло два форварда
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Два игрока системы московского «Динамо» покинули расположение своих команд, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

По инициативе клуба расторгнут контракт с нападающим Вячеславом Кулёминым. В составе бело-голубых Кулёмин провёл три сезона. Российский нападающий принял участие в 129 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил 18 шайб и отдал 11 результативных передач, суммарно набрав 29 очков.

Кроме того, москвичи произвели обмен с хоккейным клубом «Сочи». «Динамо» получило права на 23-летнего шведского центрфорварда Оскара Стеена. В обратном направлении последовал нападающий Александр Жабреев, подписавший контракт с клубом в это межсезонье.

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