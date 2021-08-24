Гендиректор «Динамо»: победа в Кубке мэра Москвы — первый шаг к Кубку Гагарина

Генеральный директор «Динамо» Михаил Тюркин поделился ожиданиями от стартующего Кубка мэра Москвы.



«С нетерпением жду завтрашний старт турнира. Что касается нашей команды, то всё идёт по плану. Команда сформирована. Дееспособный тренерский штаб также собран. Все амбициозные. Все достигли результатов, и никто не хочет останавливаться на достигнутом.



Контрольные матчи — это одно, а Кубок мэра — уже полноценный турнир. Победа в Кубке мэра — первый шаг к победе в Кубке Гагарина.



Что касается состава команды, то всё у нас в открытом доступе. Вы видели, что мы наигрываем много молодёжи. В Кубке мэра обязательно дадим шанс. Одно дело, когда играешь в Новогорске, а другое — когда выходишь на большую арену и у тебя есть 60 минут игрового времени, которое ты должен отработать на 100%.



Что касается разбивки групп, то я бы смотрел с той позиции, что мы точно увидим матч «Динамо» и ЦСКА.



Хочу поблагодарить руководство Москомспорта за то, что согласовали такое количество зрителей (До 3000 болельщиков на матч. — Прим. „Чемпионата“). На сегодняшний день непонятно, сколько болельщиков придёт к нам на игру в сезоне КХЛ. 500 и 3000 человек — это большая разница. Мы надеемся, что у нас 3 сентября будет разрешение на проведение матчей с большим количеством зрителей.



Какая ситуация с вратарём для «Динамо»? У нас 30 августа планируется большая пресс-конференция. Думаю, что там будет вся конкретика. Работа ведётся. Думаю, что скоро общественность узнает наши решения», — приводит слова Тюркина официальный сайт москвичей.