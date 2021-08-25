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Московское «Динамо» отыгралось с 0:2, одержав победу над ЦСКА. Решающий гол забил Войнов

Московское «Динамо» отыгралось с 0:2, одержав победу над ЦСКА. Решающий гол забил Войнов
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Сегодня, 25 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» ЦСКА и столичное «Динамо» встречались в рамках Кубка мэра Москвы. В этом матче бело-голубые обыграли армейцев со счётом 3:2 (2:2, 0:0, 1:0).

Кубок мэра Москвы. Группа А
25 августа 2021, среда. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Андронов (Карнаухов, Мингачёв) – 00:18' (5x5)   2:0 Нордстрём (Макаров, Гилмор) – 01:30' (5x5)   2:1 Педан (О'Делл, Сергеев) – 05:39' (5x5)   2:2 О'Делл (Рашевский) – 14:05' (5x5)   2:3 Войнов (Линдберг, Шипачёв) – 43:10' (5x4)

На 18-й секунде Сергей Андронов вывел ЦСКА вперёд. Через полторы минуты после старта встречи Юаким Нордстрём увеличил разрыв в счёте. На 6-й минуте Андрей Педан сократил отставание динамовцев. На 15-й минуте Эрик О'Делл с передачи Дмитрия Рашевского сравнял счёт. На старте третьего периода Вячеслав Войнов забросил победную шайбу.

Второй тур стартует завтра, 26 августа. ЦСКА сыграет с «Амуром», начало встречи — в 18:00 мск. «Витязь» 27 августа проведёт встречу с дальневосточной командой, стартовый свисток — в 14:00 по московскому времени.

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