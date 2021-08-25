Сборная России потерпела третье поражение подряд на ЖЧМ-2021, крупно проиграв Финляндии

В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялся матч групповой стадии чемпионата мира — 2021 по хоккею между женскими сборными России и Финляндии. Встреча завершилась победой финской команды со счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).
На 9-й минуте Сусанна Тапани вывела финок вперёд. На 13-й минуте Петра Ниеминен увеличила преимущество. Менее чем через три минуты Енниина Нюлунд с передачи Нооры Тулус забросила третью шайбу в ворота Валерии Меркушиной. После этого тренерский штаб сборной Росси принял решение заменить её на Надежду Морозову. Тем не менее на 45-й минуте Ниеминен оформила дубль.
Это был заключительный матч на групповом этапе для россиянок.
Напомним, на старте турнира Россия победила Швейцарию со счётом 3:1, после чего крупно проиграла во встрече с Канадой — 1:5 и с США — 0:6.
Женский чемпионат мира в Калгари начался 20 августа и продлится до 1 сентября.
- 25 августа 2021
-
23:50
-
23:25
-
23:16
-
23:02
-
22:47
-
22:43
-
22:12
-
21:45
-
21:34
-
21:18
-
21:10
-
21:04
-
20:57
-
20:18
-
20:02
-
19:35
-
19:20
-
18:42
-
18:14
-
17:25
-
17:20
-
17:17
-
17:15
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:40
-
16:10
-
14:57
-
12:35
-
11:53
-
11:44
-
11:42
-
11:26