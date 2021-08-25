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Сборная России потерпела третье поражение подряд на ЖЧМ-2021, крупно проиграв Финляндии

Сборная России потерпела третье поражение подряд на ЖЧМ-2021, крупно проиграв Финляндии
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В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялся матч групповой стадии чемпионата мира — 2021 по хоккею между женскими сборными России и Финляндии. Встреча завершилась победой финской команды со счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).

ЧМ-2021 (ж). Группа A
25 августа 2021, среда. 21:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 4
Финляндия
0:1 Тапани (Карвинен, Саволайнен) – 08:07' (5x5)   0:2 Ниеминен (Карвинен, Тапани) – 12:33' (5x5)   0:3 Нюлунд (Тулус) – 15:21' (5x5)   0:4 Ниеминен – 44:50' (5x5)

На 9-й минуте Сусанна Тапани вывела финок вперёд. На 13-й минуте Петра Ниеминен увеличила преимущество. Менее чем через три минуты Енниина Нюлунд с передачи Нооры Тулус забросила третью шайбу в ворота Валерии Меркушиной. После этого тренерский штаб сборной Росси принял решение заменить её на Надежду Морозову. Тем не менее на 45-й минуте Ниеминен оформила дубль.

Это был заключительный матч на групповом этапе для россиянок.

Напомним, на старте турнира Россия победила Швейцарию со счётом 3:1, после чего крупно проиграла во встрече с Канадой — 1:5 и с США — 0:6.

Турнирная таблица ЖЧМ-2021

Женский чемпионат мира в Калгари начался 20 августа и продлится до 1 сентября.

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