Сборная России потерпела третье поражение подряд на ЖЧМ-2021, крупно проиграв Финляндии

В Калгари (Канада) на стадионе «УинСпорт-Арена» состоялся матч групповой стадии чемпионата мира — 2021 по хоккею между женскими сборными России и Финляндии. Встреча завершилась победой финской команды со счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).

На 9-й минуте Сусанна Тапани вывела финок вперёд. На 13-й минуте Петра Ниеминен увеличила преимущество. Менее чем через три минуты Енниина Нюлунд с передачи Нооры Тулус забросила третью шайбу в ворота Валерии Меркушиной. После этого тренерский штаб сборной Росси принял решение заменить её на Надежду Морозову. Тем не менее на 45-й минуте Ниеминен оформила дубль.

Это был заключительный матч на групповом этапе для россиянок.

Напомним, на старте турнира Россия победила Швейцарию со счётом 3:1, после чего крупно проиграла во встрече с Канадой — 1:5 и с США — 0:6.

Женский чемпионат мира в Калгари начался 20 августа и продлится до 1 сентября.