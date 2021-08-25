С. Фёдоров — о тренерской работе: иллюзий я не испытываю, потому что работал с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о тренерской работе.
«Ещё не вкусил в полной мере что такое роль главного тренера. Ещё буду всё это изучать и проходить через это весь сезон. За короткое время сложно всё осознать. Тем не менее работа идёт.
Я чётко понимаю, что нужно делать. Тренерский штаб сохранён, это здорово помогает ситуации, которая сложилась. Диалог с штабом полный, хороший, конкретный и рабочий.
В клубе я с мая 2012 года. Первые 3-5 лет работы многие мои хорошие товарищи меня предупреждали об этой мысли, что не все могут то, что мог я на льду. И если бы я не был последние семь лет, какие-то иллюзии в этом плане были бы.
Но этого не случилось, потому что я работал с командой. Это была не самая заметная роль, но я был рядом и в курсе всех процессов.
Иллюзий в этом плане я не испытываю. Есть понимание, что моя карьера была завершена и сейчас новый этап жизни», — цитирует Фёдорова «Р-Спорт».
- 25 августа 2021
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