Марио Кемпе подписал контракт с минским «Динамо»

Нападающий Марио Кемпе продолжит карьеру в минском «Динамо», сообщает официальный сайт динамовцев. Контракт с хоккеистом рассчитан на один год.



Форвард выступал за ЦСКА последние два сезона. В прошедшем регулярном чемпионате Кемпе провёл 34 встречи и набрал в них 22 очка: забросил 11 шайб и отдал столько же результативных передач. В плей-офф на счету шведского нападающего 12 матчей и ни одного набранного очка.



Ранее хоккеист также выступал за «Юргорден», «МОДО», подольский «Витязь», «Аризону Койотс», «Тусон Роудраннерс» и «Онтарио Рейн».



Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. В первом матче чемпионата-2021/2022 минчане сыграют с московским «Динамо» в гостях 3 сентября.

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