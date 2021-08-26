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Егор Шарангович будет капитаном сборной Беларуси на матчах олимпийской квалификации

Егор Шарангович будет капитаном сборной Беларуси на матчах олимпийской квалификации
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Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович станет капитаном сборной Беларуси на матчах олимпийской квалификации, сообщает официальный сайт федерации хоккея Беларуси.

Его ассистентами станут Андрей Стась и Ник Бэйлен.

В прошедшем сезоне Шарангович выступал сначала в КХЛ за минское «Динамо» и провёл 34 матча, где набрал 25 очков: забросил 17 шайб и отдал восемь результативных передач. Затем форвард продолжил выступление в НХЛ в составе «Нью-Джерси», где сыграл 54 матча и заработал 30 очков за результативность (16+14).

Также нападающий выступал за сборную Беларуси на чемпионате мира-2021 в Риге (Латвия), где забросил две шайбы и отдал одну передачу в семи встречах.

Напомним, что в рамках олимпийской квалификации Беларусь сыграет со сборными Польши, Австрии и Словакии.

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