«Сибирь» обыграла «Локомотив» на Кубке губернатора

Сегодня, 26 августа в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» ярославский «Локомотив» и новосибирская «Сибирь» встречались в рамках Кубка Губернатора, где «Сибирь» одержала победу со счётом 3:2 (0:1, 3:0, 0:1).
На 13-й минуте Рид Буше с передачи Егора Коршкова вывел «Локо» вперёд, на 22-й Егор Миловзоров сравнял счёт после ассистов Ильи Морозова и Антона Ведина, а на 26-й Виктор Комаров впервые в матче вывел новосибирцев вперёд. Ему ассистировали Морозов и Тревор Мёрфи. На 40-й минуте новосибирцы увеличили преимущество благодаря голу Валентина Пьянова с передач Олега Ли и Никиты Ефремова.
На 53-й минуте при игре в меньшинстве Даниил Тесанов отыграл одну шайбу после передачи Буше.
Напомним, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. «Локомотив» в первом матче чемпионата встретится дома с рижским «Динамо» 2 сентября, «Сибирь» 3 сентября в гостях сыграет с «Трактором».
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