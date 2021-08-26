Фёдоров — о 2:3 с «Амуром»: идёт рабочий процесс, так закаляется характер

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче с «Амуром» (2:3) на Кубке мэра Москвы.
«Ребята сегодня показали неплохой уровень хоккея. Много удалось в короткий срок времени с ними что-то наиграть. В те сжатые сроки мы прошли достаточно длинный путь. Я благодарю всех игроков, особенно молодых. Кто из них получит игровое время в сезоне? Мы сейчас ещё в стадии подготовки. Будет неправильно называть молодых игроков, которые получат какое-то время. Место в составе надо заслужить. Это в первую очередь. А во вторую необходимо показать уровень, который нужен нашей команде. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы увидим ребят в составе.
Мы настраиваем команду на победу в каждом матче, несмотря на то что это предсезонный турнир. Идёт рабочий процесс. Наша задача как тренерского корпуса — подготовить ребят, дать определённую установку, чтобы они воплотили на льду. Так закаляется характер, так наши ветераны велели, и так мы понимаем, что нужно готовить для выполнения задач, которые стоят перед нами», — приводит слова Фёдорова «Р-Спорт».
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