«Филадельфия» подписала 8-летний контракт с Кутюрье. Он вступит в силу с сезона-2022/23

«Филадельфия Флайерз» подписала новый контракт с нападающим Шоном Кутюрье.



Как сообщает официальный сайт клуба, с игроком заключено восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 7,75 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2022/23.



«Мы рады объявить сегодня о долгосрочном продлении контракта Шона с клубом. Как один из лучших центрфорвардов, действующих на обеих сторонах площадки, он обладает редким талантом выключать лучших игроков соперника, а также вносит свой вклад в нападении. На протяжении своей 10-летней карьеры в «Флайерз» он доказал, что является непревзойдённым товарищем по команде. Он обладает огромным авторитетом в нашей раздевалке из-за его уровня игры, решимости и стремления к победе», — сообщил президент по хоккейным операциям «Филадельфии» Чак Флетчер.



«Быть ​​частью этой организации ещё восемь лет после следующего сезона — это очень интересно. Мне нравится, как выглядит команда, состав игроков, которые у нас есть. Я очень жду нового сезона. Мы внесли много изменений, всё это выглядит позитивно и очень интересно», — заявил Кутюрье.