Питерс — о 2:3 с «Трактором»: мы посмотрели на игроков в нестандартных ситуациях

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с «Трактором» на Кубке губернатора Челябинской области (2:3, ОТ).
«Мы смогли посмотреть на игроков в нестандартных ситуациях, которые происходят не в каждом матче. Увидели в деле многих ребят. Так как это была уже десятая наша игра за эту предсезонку, мы дали ряду хоккеистов выходной день. Завтра они вернутся в состав.
Рад, что наконец сыграл Якуб Коварж, он в отличной форме и хорошо себя проявил. Изначально мы планировали, что он не проведёт игру полностью, поэтому перед третьим периодом появился Дмитрий Шикин. Думаю, завтра Коварж вернётся в ворота на весь матч», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.
Напомним, «Трактор» и «Автомобилист» сыграют в финале турнира, который состоится завтра, 27 августа.
- 26 августа 2021
-
20:49
-
20:44
-
20:33
-
20:21
-
19:58
-
19:35
-
19:23
-
19:07
-
19:00
-
18:54
-
18:38
-
18:33
-
18:25
-
18:14
-
17:59
-
17:52
-
17:36
-
17:26
-
17:16
-
17:06
-
16:42
-
16:28
-
16:17
-
15:50
-
15:27
-
15:21
-
13:33
-
13:08
-
12:56
-
11:28
-
11:22
-
11:12
-
10:54
-
10:45
-
10:26