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Питерс — о 2:3 с «Трактором»: мы посмотрели на игроков в нестандартных ситуациях

Питерс — о 2:3 с «Трактором»: мы посмотрели на игроков в нестандартных ситуациях
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги встречи с «Трактором» на Кубке губернатора Челябинской области (2:3, ОТ).

«Мы смогли посмотреть на игроков в нестандартных ситуациях, которые происходят не в каждом матче. Увидели в деле многих ребят. Так как это была уже десятая наша игра за эту предсезонку, мы дали ряду хоккеистов выходной день. Завтра они вернутся в состав.

Рад, что наконец сыграл Якуб Коварж, он в отличной форме и хорошо себя проявил. Изначально мы планировали, что он не проведёт игру полностью, поэтому перед третьим периодом появился Дмитрий Шикин. Думаю, завтра Коварж вернётся в ворота на весь матч», — приводит слова Питерса официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Трактор» и «Автомобилист» сыграют в финале турнира, который состоится завтра, 27 августа.

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