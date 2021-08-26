Гатиятулин: «Трактор» не провёл ни одной игры в оптимальном составе и не может это сделать

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу на Кубке губернатора Челябинской области над «Автомобилистом» (3:2, ОТ).



«Идёт подготовка к сезону, ищем связки и сочетания. Ещё ни одной игры мы не провели в оптимальном составе и не сможем это сделать. Каждый раз перестановки вынужденные, мы ищем сочетания, с которыми войдём в сезон. Довольны самоотдачей игроков, но есть моменты, которые нужно скорректировать до начала чемпионата. Планируем, что завтра в воротах будет играть Эмиль Гарипов.



Виталий Абрамов? Он готовится выйти в следующем матче. Дали молодым хоккеистам сыграть, поэтому ему не было необходимости выходить на лёд. Алексей Потапов? Он ещё полетит на обследование в Германию. Его возвращение не будет скорым, по срокам сказать не могу. Владимир Ткачёв? Утром завтра посмотрим его самочувствие и примем решение, будет ли он играть», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.