Дюшарм — о возвращении Друена: у него хорошие отношения с партнёрами

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Доминик Дюшарм прокомментировал ситуацию с возвращением форварда Джонатана Друена.



«У него всё хорошо. Он готовится к сезону вот уже несколько недель, всё время оставался на связи с ребятами. Они помогали ему, потому что им не всё равно. Он хороший парень, его любят в команде. Он пропустил часть сезона, но по-прежнему является частью команды, у него хорошие отношения с партнёрами.



Так что теперь всё зависит только от него. Он должен прийти в себя, подготовиться физически и психологически. Всякий раз, когда я говорил с ним, он был в хорошем настроении. Он спокоен, хорошо себя чувствует, верит в себя и с оптимизмом смотрит в будущее. Он хочет вернуться и показать, на что способен», – цитирует Дюшарма официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, в конце апреля форвард взял бессрочный отпуск по личным причинам.

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