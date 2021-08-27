«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с Николаем Кулёминым

«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с нападающим Николаем Кулёминым, с которым ранее был подписан пробный контракт, сообщает твиттер-аккаунт пресс-службы КХЛ.



В прошедшем сезоне 35-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате за «Металлург» 22 матча и набрал 7 (6+1) результативных баллов при полезности «+4». В плей-офф у Кулёмина одна результативная передача в 12 матчах при показателе полезности «-2».



За «Магнитку» он играл с 2005-й по 2008 год, во время локдауна в НХЛ в сезоне-2012/13, и с 2018-го по 2021-й. Также нападающий выступал за клубы Национальной хоккейной лиги: «Торонто Мэйпл Лифс» (2008-2014) и «Нью-Йорк Айлендерс» (2014-2018).



Кулёмин является двукратным чемпионом мира в составе национальной сборной России — он завоёвывал золото в 2012 и 2014 годах. В составе «Металлурга» хоккеист становился чемпионом России в 2007 году.