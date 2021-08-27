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«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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Канадский нападающий Роб Клинкхаммер стал игроком московского «Динамо»

Канадский нападающий Роб Клинкхаммер стал игроком московского «Динамо»
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Канадский форвард Роб Клинкхаммер подписал контракт с московским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне хоккеист выступал за минское «Динамо» и провёл 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 26 очков: забросил 15 шайб и отдал 11 результативных передач, а также пять игр в плей-офф.

Ранее хоккеист также выступал в КХЛ за омский «Авангард» и казанский «Ак Барс», а в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Питтсбург Пингвинз», «Аризону Койотс» и «Оттаву Сенаторз».

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» — ЦСКА. «Динамо» начнёт чемпионат-2021/2022 домашней серией. Сначала москвичи встретятся с минским «Динамо» 3 сентября, затем сыграют с «Сибирью» 5 сентября и «Авангардом» — 8 сентября.

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