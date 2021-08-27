Молодёжная сборная России крупно уступила Финляндии на Турнире четырёх наций

Сегодня, 27 августа, в чешском Годонине сборные России и Финляндии встречались друг с другом в рамках Турнира четырёх матчей. Финны одержали победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).



На 14-й минуте Алекси Малинен открыл счёт в матче с передачи Йоакима Кемелля, на 27-й Юусо Мяэнпяя реализовал большинство с передачи Олли Мяяття, а на 41-й отличился уже Кемелль.

Чешский этап Турнира четырёх наций проходит в чешском Годонине. В соревновании, являющимся этапом подготовки к молодёжному чемпионату мира, помимо России, принимают участие сборные Чехии, Швеции и Финляндии.



Напомним, в первом матче на турнире россияне разгромили сборную Швеции (4:1), финны уступили Чехии (0:3). В следующем матче сборная России сыграет с Чехией 28 августа в 19:30 мск.