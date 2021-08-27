Молодёжная сборная России крупно уступила Финляндии на Турнире четырёх наций
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Сегодня, 27 августа, в чешском Годонине сборные России и Финляндии встречались друг с другом в рамках Турнира четырёх матчей. Финны одержали победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
На 14-й минуте Алекси Малинен открыл счёт в матче с передачи Йоакима Кемелля, на 27-й Юусо Мяэнпяя реализовал большинство с передачи Олли Мяяття, а на 41-й отличился уже Кемелль.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
27 августа 2021, пятница. 16:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
3 : 0
Россия U20
1:0 Малинен (Кемелль) – 13:15' (5x5) 2:0 Мяэнпяя (Мяяття) – 26:44' (5x4) 3:0 Кемелль (Мяяття) – 40:36' (5x5)
Чешский этап Турнира четырёх наций проходит в чешском Годонине. В соревновании, являющимся этапом подготовки к молодёжному чемпионату мира, помимо России, принимают участие сборные Чехии, Швеции и Финляндии.
Напомним, в первом матче на турнире россияне разгромили сборную Швеции (4:1), финны уступили Чехии (0:3). В следующем матче сборная России сыграет с Чехией 28 августа в 19:30 мск.
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