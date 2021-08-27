Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Молодёжная сборная России крупно уступила Финляндии на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России крупно уступила Финляндии на Турнире четырёх наций
Комментарии

Сегодня, 27 августа, в чешском Годонине сборные России и Финляндии встречались друг с другом в рамках Турнира четырёх матчей. Финны одержали победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

На 14-й минуте Алекси Малинен открыл счёт в матче с передачи Йоакима Кемелля, на 27-й Юусо Мяэнпяя реализовал большинство с передачи Олли Мяяття, а на 41-й отличился уже Кемелль.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
27 августа 2021, пятница. 16:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
3 : 0
Россия U20
1:0 Малинен (Кемелль) – 13:15' (5x5)   2:0 Мяэнпяя (Мяяття) – 26:44' (5x4)   3:0 Кемелль (Мяяття) – 40:36' (5x5)

Чешский этап Турнира четырёх наций проходит в чешском Годонине. В соревновании, являющимся этапом подготовки к молодёжному чемпионату мира, помимо России, принимают участие сборные Чехии, Швеции и Финляндии.

Напомним, в первом матче на турнире россияне разгромили сборную Швеции (4:1), финны уступили Чехии (0:3). В следующем матче сборная России сыграет с Чехией 28 августа в 19:30 мск.

Новость по теме
Сборная России одержала уверенную победу над Швецией на Турнире четырёх наций
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021