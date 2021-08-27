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Сборная Беларуси отыгралась с 0:2 и победила Австрию во втором туре квалификации к ОИ-2022

Сборная Беларуси отыгралась с 0:2 и победила Австрию во втором туре квалификации к ОИ-2022
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Сегодня, 27 августа, в Братиславе (Словакия) на «Арене имени Ондрея Непелы» сборные Беларуси и Австрии встречались в рамках олимпийской квалификации на Игры в Пекине (Китай), которые состоятся в 2022 году. По итогам матча белорусы одержали победу со счётом 5:2 (0:2, 5:0, 0:0).

На 9-й минуте австрийцы повели в счёте благодаря голу Рафаэля Хербургера в большинстве — ему ассистировали Лукас Хаудум и Доминик Хайнрих, на 19-й Австрия увеличила преимущество после гола Брайана Леблера после ассистов Марко Росси и Доминика Цвергера.

Во втором периоде Беларусь забросила пять шайб: сначала отличился Андрей Стась с передачи Ника Бэйлена, затем забросил Егор Шарангович после передачи Стася, а на 33-й форвард «Нью-Джерси Дэвилз» оформил дубль — ему ассистировали Алексей Протас и Никита Комаров. На 37-й минуте Шейн Принс забил с передачи Артёма Демкова, а на 40-й забил Джефф Плэтт с передачи Принса и Франсиса Паре.

Олимпийские игры (м) - квалификация. 2-й тур
27 августа 2021, пятница. 16:15 МСК
Беларусь
Окончен
5 : 2
Австрия
0:1 Хербургер (Хаудум, Хайнрих) – 08:35' (5x4)   0:2 Леблер (Росси, Цвергер) – 18:40' (5x5)   1:2 Стась (Бэйлен) – 20:43' (5x4)   2:2 Шарангович (Стась) – 25:55' (5x5)   3:2 Шарангович (Протас, Комаров) – 32:25' (5x5)   4:2 Принс (Демков) – 36:51' (5x4)   5:2 Плэтт (Принс, Паре) – 39:38' (5x5)

В первом матче квалификации Беларусь уступила Польше (0:1), Австрия проиграла Словакии (1:2).

Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.

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