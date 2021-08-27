Кулёмин: уверен, что легко перестроюсь и вольюсь в коллектив

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин прокомментировал подписание полноценного контракта с уфимским клубом.



«Мы говорили на протяжении нескольких недель. Разговаривал с тренерами, хорошая команда. Очень рад, что присоединился к «Салавату Юлаеву». Готов помогать всем, чем могу.



Что стало ключевым моментом? Тренеры видят меня в команде. Многих ребят я знаю, играли против, с кем-то играли вместе. Поэтому уверен, что легко перестроюсь и вольюсь в коллектив. Команда очень нравится, все ребята очень дружные, в раздевалке встретили очень хорошо. С некоторыми давно не виделся, поговорили.



Требовательные болельщики? Да, здесь болельщики очень сильно поддерживают команду. Когда играли с Уфой, всегда это ощущалось, на арене всегда болеют очень громко. Я считаю, что это только помогает играть», — цитирует Кулёмина официальный сайт «Салавата».

Новость по теме «Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с Николаем Кулёминым