Кулёмин: уверен, что легко перестроюсь и вольюсь в коллектив

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин прокомментировал подписание полноценного контракта с уфимским клубом.
«Мы говорили на протяжении нескольких недель. Разговаривал с тренерами, хорошая команда. Очень рад, что присоединился к «Салавату Юлаеву». Готов помогать всем, чем могу.
Что стало ключевым моментом? Тренеры видят меня в команде. Многих ребят я знаю, играли против, с кем-то играли вместе. Поэтому уверен, что легко перестроюсь и вольюсь в коллектив. Команда очень нравится, все ребята очень дружные, в раздевалке встретили очень хорошо. С некоторыми давно не виделся, поговорили.
Требовательные болельщики? Да, здесь болельщики очень сильно поддерживают команду. Когда играли с Уфой, всегда это ощущалось, на арене всегда болеют очень громко. Я считаю, что это только помогает играть», — цитирует Кулёмина официальный сайт «Салавата».
- 27 августа 2021
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