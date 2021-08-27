Сборная Дании разгромила Южную Корею в квалификации к ОИ-2022, забросив 11 шайб

Сегодня, 27 августа, в Осло (Норвегия) на арене «Йордал Амфи» сборные Дании и Южной Кореи встречались во втором туре олимпийской квалификации на ОИ-2022. Датчане разгромили соперника со счётом 11:1 (1:1, 7:0, 3:0).
На 14-й минуте корейцы реализовали большинство благодаря голу Ки Сун Кима. На 20-й минуте Йоахим Блихфельд сравнял счёт.
Во втором периоде Дания забросила семь шайб. Сначала забил Николай Элерс, затем отличился Оливер Бьёркстранд. На 28-й минуте забил Мортен Поульсен, менее чем через минуту Бьёркстранд оформил дубль, а на 31-й минуте — хет-трик. Седьмую шайбу в составе датчан забросил Сторм, восьмую — Блихфельд.
В третьем периоде отличились Николай Элерс, Патрик Русселль и Мортен Поульсен.
Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.
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