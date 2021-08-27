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Сборная Дании разгромила Южную Корею в квалификации к ОИ-2022, забросив 11 шайб

Сборная Дании разгромила Южную Корею в квалификации к ОИ-2022, забросив 11 шайб
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Сегодня, 27 августа, в Осло (Норвегия) на арене «Йордал Амфи» сборные Дании и Южной Кореи встречались во втором туре олимпийской квалификации на ОИ-2022. Датчане разгромили соперника со счётом 11:1 (1:1, 7:0, 3:0).

На 14-й минуте корейцы реализовали большинство благодаря голу Ки Сун Кима. На 20-й минуте Йоахим Блихфельд сравнял счёт.

Во втором периоде Дания забросила семь шайб. Сначала забил Николай Элерс, затем отличился Оливер Бьёркстранд. На 28-й минуте забил Мортен Поульсен, менее чем через минуту Бьёркстранд оформил дубль, а на 31-й минуте — хет-трик. Седьмую шайбу в составе датчан забросил Сторм, восьмую — Блихфельд.

В третьем периоде отличились Николай Элерс, Патрик Русселль и Мортен Поульсен.

Олимпийские игры (м) - квалификация. 2-й тур
27 августа 2021, пятница. 18:00 МСК
Дания
Окончен
11 : 1
Южная Корея
0:1 Ким (Ким, Ли) – 13:29' (5x4)   1:1 Блихфельд (Лауридсен, Лауридсен) – 19:07' (5x5)   2:1 Элерс (Лауридсен, Сторм) – 20:43' (5x4)   3:1 Бьёркстранд (Лауридсен, Элерс) – 25:02' (5x4)   4:1 Поульсен (Ларсен, Якобсен) – 27:00' (5x5)   5:1 Бьёркстранд (Элерс, Йенсен) – 27:29' (5x5)   6:1 Бьёркстранд (Элерс, Лауридсен) – 30:26' (5x4)   7:1 Сторм – 31:56' (5x5)   8:1 Блихфельд (Элерс, Сторм) – 34:40' (5x4)   9:1 Элерс (Нильсен, Йенсен) – 40:17' (5x5)   10:1 Русселль (Сторм) – 41:54' (5x5)   11:1 Поульсен (Йенсен, Якобсен) – 53:36' (5x5)

Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.

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