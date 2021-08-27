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«Динамо» и «Куньлунь» сыграют в финале Кубка мэра Москвы

«Динамо» и «Куньлунь» сыграют в финале Кубка мэра Москвы
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Московское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар» 28 августа сыграют в финале на Кубке мэра Москвы. Встреча начнётся в 18:00 мск.

На групповом этапе динамовцы играли в группе A, где одержали победы в обоих матчах: сначала обыграли ЦСКА (3:2), затем «Амур» с тем же счётом.

«Киньлунь» принимал участие в группе B: в первом матче турнира клуб из Китая разгромил «Спартак» (9:3), во втором уступил «Витязю» (2:4).

В финальном туре итоговое положение команд в группе B решалось матчем «Витязь» — «Куньлунь», где подольский клуб обыграл соперника со счётом 4:2. Однако для выхода в финал этого не хватило.

В группе A решающим был матч «Динамо» с «Амуром».

Таким образом, в финале сыграют «Динамо» и «Куньлунь», в матче за третье место — «Амур» и «Витязь».

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