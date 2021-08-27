«Ак Барс» расторг контракт с нападающим Романом Любимовым

«Ак Барс» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Романом Любимовым, сообщает официальный сайт казанского клуба.



Ранее сообщалось, что «Ак Барс» после увольнения генменеджера Рафика Якубова начал изменения в составе.



Роман Любимов в прошлом сезоне побил антирекорды по показателю полезности в «Спартаке» («-17») и получил работу в «Ак Барсе».



Напомним, Любимова по итогам прошлого сезона переподписывал в «Ак Барс» именно Якубов незадолго до своего увольнения.

По ходу прошлого сезона Любимов принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата за «Спартак» и набрал пять очков: забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. В составе «Ак Барса» форвард сыграл в девяти играх в регулярке и отдал две передачи.