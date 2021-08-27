Питерс: очень рад тому, что у команды такие молодые игроки. Максим Рассейкин — один из них

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился мнением о победе на Кубке губернатора Челябинской области.
«Очень много было игры в неравных составах у обеих команд, поэтому на лёд большую часть времени выходили спецбригады. И мы, и «Трактор» продемонстрировали хороший хоккей. Якуб Коварж сыграл сегодня 65 минут. Много хоккея было за эти пять дней — четыре матча плюс овертаймы, самое главное — что у нас все здоровы.
Также очень рад тому, что у команды такие молодые игроки. Максим Рассейкин — один из них. Он вернулся в команду с травмой, поэтому пропустил часть подготовки и был вынужден тренироваться самостоятельно. Я доволен тем, как он провёл турнир.
Из игроков обороны, кроме Александра Щемерова, нам понравилось то, как проявил себя Валерий Ситников. Хотя в тренерском штабе очень не хватило Николая Заварухина, который принимает решение по игре защитников. Из молодых хоккеистов играть в сезоне будут те, кто заслужит это», — цитирует Питерса официальный сайт КХЛ.
- 27 августа 2021
-
22:20
-
22:06
-
21:50
-
21:48
-
21:30
-
21:23
-
21:11
-
21:04
-
20:59
-
20:35
-
20:27
-
20:24
-
20:18
-
20:17
-
20:04
-
19:41
-
19:20
-
18:28
-
18:18
-
18:04
-
17:59
-
17:36
-
17:30
-
17:22
-
17:16
-
17:06
-
16:56
-
16:39
-
16:15
-
16:04
-
15:47
-
15:28
-
15:10
-
14:54
-
14:23