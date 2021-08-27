Питерс: очень рад тому, что у команды такие молодые игроки. Максим Рассейкин — один из них

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился мнением о победе на Кубке губернатора Челябинской области.



«Очень много было игры в неравных составах у обеих команд, поэтому на лёд большую часть времени выходили спецбригады. И мы, и «Трактор» продемонстрировали хороший хоккей. Якуб Коварж сыграл сегодня 65 минут. Много хоккея было за эти пять дней — четыре матча плюс овертаймы, самое главное — что у нас все здоровы.



Также очень рад тому, что у команды такие молодые игроки. Максим Рассейкин — один из них. Он вернулся в команду с травмой, поэтому пропустил часть подготовки и был вынужден тренироваться самостоятельно. Я доволен тем, как он провёл турнир.



Из игроков обороны, кроме Александра Щемерова, нам понравилось то, как проявил себя Валерий Ситников. Хотя в тренерском штабе очень не хватило Николая Заварухина, который принимает решение по игре защитников. Из молодых хоккеистов играть в сезоне будут те, кто заслужит это», — цитирует Питерса официальный сайт КХЛ.