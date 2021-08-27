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«Ак Барс» и «Салават Юлаев» — главные претенденты на Хафизуллина

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» — главные претенденты на Хафизуллина
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Помимо «Ак Барса», о чём официально заявил генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин, на защитника СКА Динара Хафизуллина претендует «Салават Юлаев», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

По информации источника, частью сделки по переходу 32-летнего хоккеиста в Уфу может стать центральный нападающий «Салавата» Михаил Воробьёв. Ранее стало известно, что СКА активно ищет Хафизуллину обмен и больше не заинтересован в услугах хоккеиста.

Динар Хафизуллин в прошедшем сезоне по ходу регулярного первенства провёл за СКА 41 матч, забил один гол и отдал пять результативных передач. В плей-офф защитник провёл 16 встреч и отдал две результативные передачи.

Защитник выступает за СКА с сезона-2013/2014. Ранее хоккеист играл за подольский «Витязь».

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