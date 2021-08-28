Экс-вратарь «Челси» Петр Чех продлил контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Феникс»

Бывший вратарь футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех продлил контракт с полупрофессиональным английским хоккейным клубом «Гилфорд Феникс», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».
Срок соглашения рассчитан на один год.
В минувшем сезоне Чех принял участие в шести матчах за команду, отразив 93,4% бросков. Он оформил два шат-аута.
«Гилфорд» выступает во втором дивизионе лиги NIHL.
Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги. Кроме того, в 2012 году Чех помог «Челси» выиграть Лигу чемпионов. В финале вратарь отразил пенальти в дополнительное время, а также отбил два удара в послематчевой серии. Последние четыре года футбольной карьеры Чех провёл в «Арсенале».
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