Экс-вратарь «Челси» Петр Чех продлил контракт с хоккейным клубом «Гилфорд Феникс»

Бывший вратарь футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» Петр Чех продлил контракт с полупрофессиональным английским хоккейным клубом «Гилфорд Феникс», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».

Срок соглашения рассчитан на один год.



В минувшем сезоне Чех принял участие в шести матчах за команду, отразив 93,4% бросков. Он оформил два шат-аута.

«Гилфорд» выступает во втором дивизионе лиги NIHL.

Чех провёл в «Челси» большую часть профессиональной карьеры. За команду из английской столицы вратарь выступал с 2004 по 2015 год. В составе синих он завоевал 15 трофеев, включая четыре титула Премьер-лиги. Кроме того, в 2012 году Чех помог «Челси» выиграть Лигу чемпионов. В финале вратарь отразил пенальти в дополнительное время, а также отбил два удара в послематчевой серии. Последние четыре года футбольной карьеры Чех провёл в «Арсенале».