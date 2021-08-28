И. Воробьёв — о контрольных играх: близко к тому, что мы хотим видеть, но ещё не идеал

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в контрольном матче (5:2).
«Серьёзно к этой победе относиться всё же нельзя. Эта была предсезонная игра, совсем близко чемпионат. Самое главное, чтобы никто из ребят не получил травму.
Сегодня мне понравились два периода в исполнении нашей команды — первый и третий. Во втором мы сыграли довольно скомканно, начали принимать неправильные решения, нахватали несколько удалений.
Мы готовились полтора месяца. Всегда есть над чем работать, что-то улучшать, всегда думаешь, что подойдёшь в оптимальной форме к началу сезона, но на это гарантий нет. То, что от игры к игре мы видели — было неплохо. Близко к тому, что мы хотим видеть, но это ещё не идеал», – цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.
Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.
- 28 августа 2021
-
18:07
-
17:50
-
17:34
-
17:17
-
17:00
-
16:40
-
16:21
-
16:11
-
15:55
-
15:35
-
15:13
-
14:53
-
14:31
-
14:10
-
13:35
-
13:12
-
13:08
-
12:50
-
12:32
-
12:19
-
12:15
-
11:58
-
11:45
-
11:21
-
10:52
-
10:18
-
09:51
-
09:20
-
09:00
-
08:58
-
08:37
- 27 августа 2021
-
23:47
-
23:15
-
23:01
-
22:27