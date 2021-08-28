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И. Воробьёв — о контрольных играх: близко к тому, что мы хотим видеть, но ещё не идеал

И. Воробьёв — о контрольных играх: близко к тому, что мы хотим видеть, но ещё не идеал
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» в контрольном матче (5:2).

«Серьёзно к этой победе относиться всё же нельзя. Эта была предсезонная игра, совсем близко чемпионат. Самое главное, чтобы никто из ребят не получил травму.

Сегодня мне понравились два периода в исполнении нашей команды — первый и третий. Во втором мы сыграли довольно скомканно, начали принимать неправильные решения, нахватали несколько удалений.

Мы готовились полтора месяца. Всегда есть над чем работать, что-то улучшать, всегда думаешь, что подойдёшь в оптимальной форме к началу сезона, но на это гарантий нет. То, что от игры к игре мы видели — было неплохо. Близко к тому, что мы хотим видеть, но это ещё не идеал», – цитирует Воробьёва официальный сайт КХЛ.

Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.

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