М. Григоренко — о Фёдорове: все его хорошо знают, не человека с улицы же привели

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко рассказал о работе под руководством Сергея Фёдорова.



«Особо никто не предполагал, что Фёдоров будет тренером. Было неожиданно. Но, опять же, Сергей Викторович долго с командой, все его хорошо знают, не человека с улицы же привели. Великий игрок, пытается передать нам свой опыт. Он очень много разговаривает со всем игроками отдельно, много диалога. Много работаем над большинством.



Он был выдающимся игроком, знает многие вещи, детали, которые мы не знаем. Пока нет игр, трудно говорить, какой Фёдоров тренер, увидим это в сезоне. Как великий игрок он понимает, что не все такие великие. Всё-таки один из лучших хоккеистов в истории, и мало кто может делать на льду то, что делал он.



Звено с Антоном Слепышевым и Лукасом Валльмарком? Не сказать, что ожидал, что буду с ними играть. Но получается хорошо. Мастеровитые ребята, с Антоном играли на чемпионате мира. Здорово, что мы в первом звене. Надеюсь, получится оправдать ожидания. Пока получается неплохо», – цитирует Григоренко «Р-Спорт».

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