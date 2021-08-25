Михайлов: у Фёдорова скорее подготовка по классике. Он воспитанник советского хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о работе Сергея Фёдорова в ЦСКА.



«Сергей Викторович с его опытом быстро включился в процесс, это его роль. Не вижу никаких проблем.

ЦСКА проведёт в межсезонье всего пять матчей? Особой проблемы не вижу. Это во времена СССР тренеры работали по чётким планам, защищали их – и подготовительный, и соревновательный. Сегодня, образно говоря, кто в лес, кто по дрова – у каждого свой план. Одни команды набирают форму через конвейер контрольных матчей, чтобы после старта сезона где-то через полмесяца попасть в функциональную яму. Другие, наоборот, предпочитают классическую подготовку строго по науке – с тренировочными циклами.

У Фёдорова подготовка – скорее по классике, всё-таки он воспитанник советского хоккея. Команда четко придерживается тренировочного плана, в нём пять контрольных встреч. Впереди долгий сезон – команда успеет наиграться», – цитирует Михайлова Russia-Hockey.