М. Григоренко: в ЦСКА больше возможностей использовать свои сильные качества

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал своё возвращение в клуб из «Коламбус Блю Джекетс».
«Здорово, что завершили турнир победой, последняя предсезонная игра. Теперь с хорошим настроением двигаемся в сезон. Я считаю, что пять игр на предсезонке – это оптимальное количество. Некоторые команды играют по тринадцать матчей, думаю, это перебор. Лучше эти игры в регулярном чемпионате провести, чем за полтора месяца во время предсезонки.
Мы уже больше месяца тренируемся. Может быть, какие-то нюансы останутся в игре. Но я не думаю, что какие-то команды будут в лучшей форме, чем мы.
Не пожалел ли, что на сезон уезжал в НХЛ? Нет. Я хотел поехать – съездил. Конечно, год получился немного скомканным из-за коронавируса. А так, что жалеть? Рад, что съездил. Не всё получилось, но было и много положительных моментов.
Почему вернулся в ЦСКА? В самом «Коламбусе» не было необходимого доверия. А всегда хочется получать удовольствие от игры. И в тот момент я подумал, что в ЦСКА больше возможностей использовать свои сильные качества», – цитирует Григоренко сайт ЦСКА.
- 28 августа 2021
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