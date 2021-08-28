Хартли: «Авангард» не готов к сезону на 100%, но важнее успешно закончить его, чем начать

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о готовности омского клуба к сезону.



«Хороший матч мы провели. Мы знали, что это заключительный матч нашей предсезонки, и всегда здорово, когда проводишь его с сильным соперником. У СКА было немало большинства в первом периоде, это поставило нас в достаточно затруднительное положение. Но во втором отрезке мы реабилитировались, стали лучше кататься, а в третьем забили два гола. Важно, что смогли отыграться в концовке основного времени, это даст ребятам уверенность и хороший задел на предстоящий сезон.



В целом за предсезонку мы провели два отличных турнира в Сочи и Санкт-Петербурге, хотел бы отметить классную организацию обоих. Сейчас мы немного отдохнём, затем два дня потренируемся и будем с новыми силами вступать в грядущий сезон.



У нас очень много новых ребят в команде, плюс много игроков пропустили часть предсезонки из-за травм. Это не может не сказаться. Также четыре игрока находятся в расположении своих сборных, они вернутся только через пару дней. Готовы ли мы на 100% к сезону? Думаю, нет, но это часть нашего дела. Главное сейчас — показывать прогресс в течение регулярки. Все хотят хорошо начать, но более важно успешно закончить сезон и успешно провести самые важные матчи в апреле», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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