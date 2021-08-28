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Клинкхаммер: задумывался о завершении карьеры, но я всё ещё люблю хоккей

Клинкхаммер: задумывался о завершении карьеры, но я всё ещё люблю хоккей
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Нападающий московского «Динамо» Роб Клинкхаммер подвёл итоги финальной игры Кубка мэра Москвы с «Куньлунь Ред Стар» (8:3).

«Хорошо, что сыграл сегодня. Команда действовала неплохо, начал чувствовать себя лучше с каждой минутой матча, но нужно переключаться – сезон стартует уже на следующей неделе.

Мне было легко адаптироваться в команде. Со Станиславом Галиевым вместе выигрывали Кубок Гагарина, затем Андрей Педан присоединился к нам, с Эриком О’Деллом вместе играли на Олимпиаде, со Славой Войновым вместе были в «Авангарде».

Да, задумывался о завершении карьеры, но я всё ещё люблю игру, буду смотреть от сезона к сезону и получать удовольствие от игры», – цитирует Клинкхаммера официальный сайт КХЛ.

Напомним, в этом матче канадский форвард дебютировал за бело-голубых и забросил одну из шайб.

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