Мартемьянов: прошлогодняя серия «Ак Барс» — «Авангард» лучшая в истории КХЛ

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о прошлом сезоне КХЛ, в котором он не работал главным тренером.



«Были предложения посреди сезона. Причём не одно. Я отказался, потому что не знал команду, не я её готовил. А этот год, и правда, пошёл на пользу. Однозначно. Я начал глядеть на многие вещи немного иначе, спокойно смотрел игры. Видел почти все домашние матчи «Сочи». На год старше стал. Надеюсь, мудрее. Отвлёкся, пожив гражданской жизнью. Голова стала свежее. Правда, хватило меня месяца на четыре. Потом опять потянуло в хоккей.



Хоккей становится более прагматичным. Стало меньше наигранных комбинаций. То, что проходило на большой площадке, на маленьких уже не работает. Приходится идти другим путём. Но хуже хоккей не стал и зрелищности не потерял. Как болельщику мне это нравится. Я убеждён, что хоккей – самая зрелищная игра, которая только есть на свете. Голы, столкновения, скорость, азарт, борьба!



Я с большим наслаждением посмотрел серию «Ак Барс» – «Авангард». Там было и мастерство, и самопожертвование, и всё что угодно. Считаю, это лучшая серия за всю историю существования КХЛ. Я её смотрел от начала и до конца, а потом ещё пересматривал. Прекрасный был хоккей», – цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.