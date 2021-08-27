Мартемьянов: проверили на кого можно надеяться, а на кого – не совсем

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги матча за третье место на Кубке губернатора Челябинской области с «Локомотивом» (0:1).
«Первый период сыграли от обороны, не всё получилось в средней зоне. Во втором решили перейти к более атакующим действиям. В игре на пятаке есть проблемы, пока не знаю, в чём причины. Защитники начинают придумывать то, что делать абсолютно не нужно. А на пятачке выживают не все. После приезда будет большой видеопросмотр, который я буду сам проводить. Нам надо упростить игру и сделать её более рациональной и практичной.
Задача была, как на любом предсезонном турнире, наиграть связки, комбинации, выходы из зоны. Мне сегодня больше всего понравилась слаженность командной игры. Мы не развались ни в одной игре, мы бились до конца. Не надо с первых шагов требовать от нас топовых результатов, нужно быть реалистами.
Безусловно, полезный турнир для нашей команды. Проверили, кто на что способен, кому в чём прибавлять, на кого можно надеяться, а на кого – не совсем.
Тревор Мёрфи? Пока знакомится с командой. По движению один из лучших защитников, в атакующих действиях он хорош – это однозначно, борьбу тоже не проигрывает. У нас есть претензии к другим игрокам обороны», – цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
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